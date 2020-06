Facebook

Pfarrer Charles Ogbunambala segnete die Badeanlage © KK/Anton Wieser

Am 30. Mai fand die offizielle Eröffnung des Seebads am Kraiger See statt. Die Gemeinde Frauenstein hat den Kraiger See von der Familie Andreas Ruhdorfer für zehn Jahre gepachtet. Nach mehreren Wochen an Renovierungsarbeiten konnte das Seebad nun von Bürgermeister Harald Jannach eröffnet werden. Das Seebistro wird von Melanie Obmann geführt, die bereits das Sportcafé am Sportplatzgelände mit den Tennisplätzen in Überfeld betreibt. Neben dem Badeangebot und dem Bistro stehen den Gästen noch Stand-Up-Paddle-Boards, Tischtennistische, ein Boot sowie Gratis-WLAN zur Verfügung. Als Bademeister betreuen Alfred Egger und Florian Anderwald die Gäste.