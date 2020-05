Peter Jug und Claus Pingist starten am Samstag mit ihrer Band Dyl’Art in die „Nach-Lockdown-Konzertsaison“. Gespielt wird im Steyrerhof in St. Veit.

Claus Pingist und Peter Jug sind bereit für ihren ersten Auftritt nach der Corona-Pause © Privat

Vor einem Jahr, am 24. Mai, gaben Peter Jug und Claus Pingist im Steyrerhof in St. Veit ihr Debüt mit der Band Dyl’Art. Am Samstag spielen sie wieder dort, und auch dieses Konzert wird ein Neuanfang – Dyl’Art ist wohl eine der ersten Bands im Land, die in die „Nach-Lockdown-Konzertsaison“ startet.