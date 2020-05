Facebook

Das Hotel von Marlies Moser bietet 25 Betten © Gert Köstinger

Die Wiedereröffnung unseres Betriebes ist eine große Herausforderung. Die gesamte Familie hat gemischte Gefühle, vor allem was uns der Sommer bringen wird“. Peter Schratt vom Viersterne-Hotel „Seehof“ am Längsee spricht Klartext. Mit dem 29. Mai dürfen in Österreich wieder Hotels und Herbergen öffnen. Ebenso Tierparks, Sehenswürdigkeiten und Schwimmbäder. Die Stimmung in der Branche schwankt zwischen Hoffnung auf einen rettenden Sommer und einer latenten Ungewissheit.