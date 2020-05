Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ab Freitag kann in Althofen und St. Veit wieder geschwommen und geplantscht werden © Gert Köstinger

Unbeirrt von allen Ereignissen rund ums Aufsperren der Schwimmbäder dreht der Pool-Roboter im großen Schwimmbecken des Freibades in Althofen seine Runden. Wie im Schwimmbecken so wird auch außerhalb des Wassers derzeit in den Freibädern alles für den bevorstehenden Saisonstart am Freitag startklar gemacht. In den beiden größten Freizeitanlagen des Bezirkes, in St. Veit und Althofen, herrscht wenige Tage vorm ersten Sprung ins kühle Nass rege Betriebsamkeit.