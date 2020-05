Facebook

Die Frau wurde ins Krankenhaus Friesach eingeliefert © APA/Jakob Gruber

Am Montag gegen 19.20 Uhr war eine 58-jährige Frau aus dem Bezirk St. Veit auf der Friesacher Straße von St. Veit kommend in Richtung Friesach unterwegs. In Gasteige, Gemeinde Micheldorf, kam sie aus unbekannter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Straßenböschung. Die 58-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung ins Krankenhaus Friesach eingeliefert.