Sabine Kraßnitzer führt die Kassenstelle von Brigitte Liechtenecker weiter © GEBENETER

Brigitte Liechtenecker war 30 Jahre lang als Ärztin in Friesach tätig. „Ohne einen einzigen krankheitsbedingten Ausfall“, erzählt sie. Nun geht sie in Pension, ihre Ordination in der Bahnhofstraße lag seit Generationen in den Händen ihrer Familie: Großvater und Vater praktizierten auch dort. Der Abschied fällt auch deshalb nicht leicht. Sie habe mit ihren Patienten viele schöne, aber auch leidvolle Momente erlebt. „Aber jetzt, wo ich weiß, dass es mit der Übernahme gut klappt, tue ich mir leichter. Die Praxisübernahme erfolgt durch eine sehr engagierte Ärztin."