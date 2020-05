Facebook

Manuela Rader (links) ist seit zwei Jahren bei den Rote Nasen Clowndoctors. Derzeit wird online und auf Abstand therapiert © KK

Wenn Manuela Rader (35) ihre rote Nase aufsetzt, wird vieles rundherum relativ. Die Clowndoktorin aus Frauenstein (Bezirk St. Veit) taucht seit zwei Jahren beinahe täglich in eine Welt ein, in der Humor eine der besten Therapien ist. In Zweierteams tourt Rader durch Kärnten und Osttirol, besucht Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und Heime, um vor allem Kindern in ihren schwersten Stunden ein Lächeln zu schenken. Die ausgebildete Kindergartenpädagogin wollte auf künstlerische Art und Weise Hoffnung spenden. „Es ist jedes Mal besonders. Wir werden im Vorfeld über die Kinder und ihren Gesundheitszustand informiert. Wenn wir das Krankenzimmer betreten, ist stets ein Stück Vorsicht dabei, weil sich nicht abschätzen lässt, wie Kinder auf uns reagieren. Beinahe immer gelingt es aber, sie mit Musik, Spiel, Spaß und viel Improvisation in eine andere Welt zu locken“, sagt Rader. Zuletzt ging es für die zweifache Mutter hoch hinaus.