Konzerte, Kulinarik und Co. Der neue St. Veiter Bürgermeister präsentierte seine Pläne

Martin Kulmer lud am Dienstagvormittag zu seiner ersten Pressekonferenz als neuer St. Veiter Bürgermeister © Gert Köstinger

"Die Bürgerbeteiligung war und ist mir immer sehr wichtig. Man muss bei persönlichen Gesprächen das Ohr am Bürger haben, um zu erfahren, wo der Schuh drückt“ - das sagte der neue St. Veiter Bürgermeister Martin Kulmer (SPÖ) am Dienstagvormittag im Rahmen seiner Antrittspressekonferenz. Deshalb präsentierte er, neben anderen Plänen, die neue App „Du bist Gemeinde“.

Diese war bislang für die Gemeinden Maria Saal, Althofen und Grafenstein freigeschalten, am Dienstag ging sie auch für die Herzogstadt in Betrieb. In der ersten Phase kann man – über Webseite oder App – den Mängelmelder nutzen. Über diesen kann man die Gemeinde digital auf Probleme hinweisen – von der kaputten Straßenlaterne bis hin zum Schlagloch. Diese Mängel werden im Bürgermeisterbüro gesammelt und so rasch als möglich behoben. „Unsere Bürger können so aktiv an der Verbesserung der Gemeinde mitarbeiten. Ich möchte damit ein klares Zeichen setzen, um auf Augenhöhe mithilfe modernster Kommunikationsmittel mit den Bürgern in Kontakt treten zu können“, sagt Kulmer. In weiteren Schritten sollen über diese Plattform Umfragen durchgeführt oder Ideen und Vorschläge gesucht und gesammelt werden.