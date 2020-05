Nach einem heftigen Familienstreit in St. Veit/Glan konnten mittlerweile die Beteiligten einvernommen werden. Es stellte sich heraus, dass eine Debatte ums WLAN das Fass zum Überlaufen gebracht hatte.

Mit dem Sprachassistenten "Alexa" von Amazon kann man unter anderem Musik abspielen. Als der Vater die dafür nötige Internetverbindung kappte, geriet ein Familienstreit außer Kontrolle (Symbolfoto) © AP

Der digitale Sprachassistent Echo, besser bekannt als „Alexa“ von Amazon, löste am Wochenende einen Familienstreit in St. Veit aus. Wie berichtet, hat am Samstag ein 56-Jähriger im Zuge eines Streits bei einer Familienfeier seine 20-jährige Tochter gewürgt und deren 22-jährigen Bruder bedroht und geschlagen. Die Polizei schritt ein und wies den Mann weg.