Toni Komrowski und Carina Friessnegger sind die neuen Pächter © Weingut Georgium

Wer folgt ins „Rathhaus“, das einst von Markus Rath und seiner Partnerin Veronika Fritz betrieben wurde? Ja, es tut sich viel am Weingut Georgium am Längsee. Parallel zu den Dreharbeiten von „Nachfolger gesucht!“ auf ServusTV fanden sich per Zufall Toni Komrowski und Carina Friessnegger als neue Pächter im Restaurant am Weingut. Die Winzerzimmer werden weiterhin von Uta Slamanig und Marcus Gruze betrieben.