Beisl-Szene "Bieradies"-Chef tischt nun auch im "Seeradies" am Längsee auf

Am Freitag, dem 15. Mai, eröffnet das "Seeradies" am Längsee offziell seine Türen. Die Filiale des "Bieradies" in der St. Veiter Innenstadt will sich mit einer eigenen Frühstückskarte sowie einem Lieferservice von anderen Lokalen abheben.