Der praktische Arzt Franz Ferstner geht Ende Juni in den Ruhestand, die Allgemeinmedizinerin Michaela Fischer übernimmt die Kassenstelle. Sie öffnet am 6. Juli.

Michaela Fischer folgt Franz Ferstner in Straßburg nach © GEBENETER

34 Jahre lang betreute Franz Ferstner in Straßburg als praktischer Arzt seine Patienten. Nun geht er in den Ruhestand. Ihm folgt die Allgemeinmedizinerin Michaela Fischer. Die 42-Jährige ist im Kurzentrum Althofen als Ärztin tätig, sie wird die Ordination nahtlos weiterführen, in den bestehenden Räumen in der Hauptstraße 51. Für die Medizinerin ist der Wechsel in die eigene Praxis ein lang gehegter Traum.