Rund 20 Quadratmeter gerieten in einem Waldstück in Glabötsch in Brand. Wasser wurde mit Jauchefass transportiert.

Feuerwehren konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen © KK/FF (2)

Aufmerksame Passanten alarmierten am Samstag gegen 18 Uhr die Feuerwehr. "Sie bemerkten in einem Waldstück in Glabötsch bei Straßburg eine starke Rauchentwicklung", so Bezirksfeuerwehrkommandant Friedrich Monai. Ein Blitz setzte dort einen Baum in Flammen, der Brand breitete sich auf rund 20 Quadratmetern aus.