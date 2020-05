Brückl Nach über 30 Jahren: Neuer Betriebsratschef in der Donau Chemie

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Erich Tellian (links) ist im Ruhestand, seine Funktion als Betriebsratsvorsitzenden übernimmt sein Neffe Roland Wastian © KK (2), Helmuth Weichselbraun

46 Jahre lang arbeitete Erich Tellian (64) in der Donau Chemie in Brückl. Nun genießt er seinen Ruhestand, seine Funktion des Betriebsratsvorsitzenden übernimmt sein Neffe Roland Wastian (47), seit 23 Jahren in dem Werk.