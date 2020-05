Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Als einzige Mannschaft Kärntens mussten die Kicker des SC Sörg in dieser Saison keinen Punkt abgeben – doch dann kam Corona.

Mit Masken und Abstand konnte sich eine kleine Abordnung des SC Sörg am Sportplatz treffen © Markus Traussnig

13 Siege aus 13 Spielen, 42 Tore erzielt, nur sieben zugelassen. Die Bilanz des SC Sörg in der heurigen Saison liest sich makellos. Als einziges Team in Kärnten hat die Mannschaft aus der Mittelkärntner Gemeinde Liebenfels in der Hinrunde jeden Gegner besiegt. Der Sekt für die Meisterfeier konnte im Grunde schon eingekühlt werden. Doch dann kam Corona.