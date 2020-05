Facebook

Ab morgen kann Burg Hochosterwirt in Launsdorf wieder besichtigt werden © KK

Nach der Lockerung der Corona-Ausgangsbeschränkungen in Österreich starten jetzt immer mehr Kärntner Ausflugsziele in die Sommersaison. Ab Freitag, 1. Mai, kann auch die wohl bekannteste Burganlage des Landes wieder besichtigt werden: die Burg Hochosterwitz in Launsdorf. Allerdings gelten auch dort genaue Regeln. "In den Räumlichkeiten ist ein Mundschutz zu tragen", sagt Lisa Maier von der Burgverwaltung.