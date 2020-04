Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Friesach wurde von einem leichten Erdbeben erschüttert © KK

In Friesach ist am Sonntag in der Früh ein leichtes Erdbeben registriert worden, wie der Erdbebendienst der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) meldete. Der Erdstoß war um 7.33 Uhr rund zwölf Kilometer nordwestlich von Friesach mit einer Magnitude 1,5 gemessen worden. Es wurde von einigen Personen in Ingolsthal schwach wahrgenommen.