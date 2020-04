Zwei Wochen nach Ostern Feuerwehr musste illegal angezündete Osterhaufen löschen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die FF Eberstein rückte aus © FF Eberstein

In ganz Kärnten ist das Abheizen von Brauchtumsfeuern heuer bis Ende April verboten. Das betraf in diesem Jahr auch die Osterfeuer. Dennoch wurden illegal einige angezündet. So auch in der Nacht auf Samstag in Eberstein - selbst zwei Wochen nach Ostern.