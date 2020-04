Unbekannte waren in Untermühlbach, Gemeinde St. Veit, am Werk. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Mithilfe.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Unbekannte Täter beschädigten eine Straßenlaterne (Symbolfoto) © Sabine Hoffmann

In der Nacht zum Mittwoch wurde in Untermühlbach, in der Stadtgemeinde St. Veit, eine Straßenlaterne beschädigt. Durch die Beschädigung entstand der Stadtgemeinde ein Schaden in der Höhe von rund 1000 Euro. Eventuelle Zeugen des Vorfalles mögen sich bei der Polizeiinspektion St. Veit - unter der Nummer 059133/2120 - melden.