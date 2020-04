Regional kaufen Bei "Heiratslust" kann vieles auch online bestellt werden

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Hinter der "Heiratslust" stehen Conny Hafner-Kragl und Mirjam Scheucher. Ihr Geschäft befindet sich am Herzog-Bernhard-Platz in St. Veit.

Hafner-Kragl (rechts) und Scheucher © Homepage

Conny Hafner-Kragl und Mirjam Scheucher von „Heiratslust“ in St. Veit begleiten normalerweise Bräute auf dem Weg zum perfekten Hochzeitskleid. Anprobiert werden kann der Traum in Weiß am Herzog-Bernhard-Platz 19, im Zuge der Corona-Krise kann vieles auch online bestellt werden. Fotos und Inspirationen für zu Hause finden sich ebenfalls auf sozialen Kanälen wie Facebook oder Instagram. Auf der eigenen Homepage und dem Blog finden sich neben Hochzeitskleidern auch Accessoires und besondere Stücke für den Alltag abseits der Hochzeit.