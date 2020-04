St. Veit McDonald's startet wieder mit McDrive in der Herzogstadt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kontaktlose Kartenzahlung beim McDrive © KK/McDonald's Österreich

Mit heutigem Montag, dem 20. April, ist der McDrive in St. Veit von 11 bis 20 Uhr wieder geöffnet - mit neuen Schutzmaßnahmen. "Wir haben in den letzten Wochen intensiv und in enger Abstimmung mit den Behörden an der sicheren Wiedereröffnung gearbeitet", so McDonald's-Franchisenehmer Walter Jarz. Das vorläufig reduzierte Produktangebot besteht aus klassischen Burgern wie dem Big Mac und dem Cheeseburger sowie Pommes Frites, Chicken McNuggets und Desserts. Nähere Informationen auf der Homepage unter www.mcdonalds.at