Rolanda Honsig-Erlenburg hinter ihrer Nähmaschine, die derzeit im Dauereinsatz steht © KK

Rolanda Honsig-Erlenburg (62) aus Straßburg setzt sich gerne hinter ihre Nähmaschine. In der Corona-Krise läuft diese verstärkt, 90 bunte Schutzmasken fertigte sie für Einrichtungen der Caritas in Althofen, Friesach und Eberndorf unentgeltlich an.