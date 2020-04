Facebook

Experimentiert gern mit der Verschmelzung von alter und neuer Technik: Joachim Wrodnig © Privat/KK

"Finger weg, das ist gefährlich!“ So etwas hörte der kleine Joachim öfter, als er in der Druckerei herumstrolchte, in der sein Vater arbeitete. „Man sollte wirklich keine laufende Druckmaschine anfassen. Einmal habe ich mir die linke Hand so gequetscht, dass ich bis heute daran denke.“