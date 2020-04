Facebook

Rolanda Honsig-Erlenburg hinter ihrer Nähmaschine, die derzeit im Dauereinsatz steht © KK/PRIVAT

Rolanda Honsig-Erlenburg (62) aus Straßburg setzt sich gerne hinter ihre Nähmaschine. In der Corona-Krise läuft diese verstärkt, 90 bunte Schutzmasken fertigte sie für Einrichtungen der Caritas in Althofen, Friesach und Eberndorf unentgeltlich an. „30 pro Tag habe ich schon gemacht. Ich bin aber eine gute Näherin. Nachdem ich einen Prototypen fertig hatte, ging es sehr flott“, sagt Honsig-Erlenburg. Auf die Bitte von Ernst Sandriesser, Direktor der Caritas, fertigte sie die Schutzmasken an. „Ich kenne ihn durch meine Zeit als Generalsekretärin der Katholischen Aktion Kärnten. Mittlerweile gibt es weitere Personen, die für die Caritas Masken nähen.“