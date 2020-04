Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Hotels, Gastronomie, Events, Export: Diese bisher so stabilen Säulen für überschäumenden Bierabsatz bröckeln in dieser Krise massiv.

© denisovd - Fotolia

Dass die Corona-Krise auch die Brauereien hart trifft, erschließt sich erst auf dem zweiten Blick. Zwar stieg in den letzten Wochen der Absatz von Bier im Lebensmittelhandel spürbar, doch in der Gastronomie sind Umsätze nahezu komplett weggebrochen. Die Villacher Brauerei verkaufte über 40 Prozent ihres Gerstensaftes in der Gastronomie. „Dass das jetzt wegfällt, tut schon sehr weh“, sagt Geschäftsführer Thomas Santler.