Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Walter Brunner betrieb bis 2018 ein Musikfachgeschäft in St. Veit © KLZ

Walter Brunner folgt Helmut Knafl als Stadtrat der ÖVP nach. In der Gemeinderatssitzung am 22. April, in welcher der Gemeinderat den neuen Bürgermeister Martin Kulmer (SPÖ) als Nachfolger von Gerhard Mock wählt, der seine Ära als Bürgermeister nach mehr als 31 Jahren beendete, wird sich damit auch in der ÖVP einiges ändern.