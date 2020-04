Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Mit der Wahl von Martin Kulmer zum Nachfolger von Gerhard Mock am 22. April wird es auch Änderungen in den SPÖ-Referaten der Stadtratsmitglieder geben.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kulmer gibt traditioinelles Bürgermeister-Referat Personelles ab ©

Am Dienstag nach Ostern ist der St. Veiter Gemeindechef Gerhard Mock (SPÖ), der mehr als 31 Jahre lang im Amt war, zurückgetreten. Sein designierter Nachfolger, Martin Kulmer, wird vom Gemeinderat, in dem die SPÖ die absolute Mehrheit hält, am 22. April zum neuen Bürgermeister gewählt.