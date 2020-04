Kleine Zeitung +

St. Veiter Heime Eigene Sichtfenster für Besuche in St. Salvator und Haus Sonnhang

Ab Freitag können sich Angehörige und die Bewohner in den Altenheimen St. Salvator und Haus Sonnhang per Sichtkontakt austauschen - in speziellen Räumen mit Glasschutz.