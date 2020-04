Alfred Weiss, Gründungsdirektor des Holiday-Inn in Villach und Schwiegervater des Fußballstars Manuel Neuer, starb am Gründonnerstg im Alter von 70 Jahren in Berlin.

Alfred Weiss war u. a. Vorstand der Hotelgruppe Dorint © KK/Höher

Der in Micheldorf bei Friesach geborene Alfred Weiss lernte sein Handwerk im legendären Cafe Lerch in Klagenfurt und machte später in Deutschland Karriere. Vor dem Mauerfall war Weiss dort unter anderem Chef des Hotels Intercontinental in Berlin und später Vorstand verschiedener Hotelkonzerne.