Am Dienstagnachmittag trat Bürgermeister Gerhard Mock von seinem Amt zurück. Martin Kulmer übernahm, er wird Stadtratsteam der SPÖ umbauen.

Rücktritt von Gerhard Mock nach 31 Jahren als Bürgermeister © Gert Köstinger

Viele wollten noch einen "schnellen letzten" Termin, es gab letzte Abstimmungsgespräche. Um kurz vor 16 Uhr war es am Dienstag dann aber so weit - St. Veits Bürgermeister Gerhard Mock (SPÖ) unterzeichnete seine Rücktrittserklärung. Damit ging eine Ära zu Ende. Bedingt durch die Corona-Problematik ohne Händeschütteln, ohne Umarmung. "Wir werden das aber bei einer kleinen Feier nachholen, nach der Aufhebung der Ausgangs- und Veranstaltungsbeschränkungen", so Mock.