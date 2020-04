Seoul, St. Veit Kärntnerin in Südkorea erzählt, wie das Land die Krise meistern konnte

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Vor der Krise noch ohne Maske: Nina Roblyek mit Ehemann Jusung Kim und Baby Lia © Privat

Dass für Südkorea immer noch eine Reisewarnung der höchsten Stufe gilt, kann die St. Veiterin Nina Roblyek, die seit 2009 in Südkoreas Hauptstadt Seoul lebt, nicht nachvollziehen. Habe das 51-Millionen-Einwohner-Land die Corona-Krise mit „nur“ etwa 10.500 Infizierten und bisher 217 Toten doch rasch und effizient in den Griff bekommen.

Und das ohne Geschäftsschließungen und Ausgangsbeschränkungen. Nur die Schulen wurden geschlossen und Großveranstaltungen abgesagt, erzählt die mit einem Koreaner verheiratete Deutsch- und Englischlehrerin, die als Austauschstudentin in der Millionenstadt Seoul hängen blieb. „In Korea ging alles sehr rasch, die Koreaner arbeiten sehr schnell und effizient.“