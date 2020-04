Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Lokalaugenschein in St. Veit

Im Verpackungszentrum, der Blumenhalle St. Veit, werden pro Tag 15.000 Verpackungen konfektioniert © KÖSTINGER

Flexibilität ist eine der großen Stärken der Hotelausstattungsfirma Schranz in St. Veit. Der 1976 gegründete Betrieb ist auf textile Ausstattung im Hotel- und Gastronomiebereich spezialisiert.

Seit 2006 wird im St. Veiter Industriepark produziert, Jürgen Schranz (36) führt seit 2009 die Firma. 35 Prozent des Umsatzes erwirtschaftet Schranz dabei in der italienischen Region Trentino-Südtirol, der Rest entfällt auf ganz Österreich. „Mit Corona war der Markt in Italien und Österreich Anfang März praktisch über Nacht tot“, klagt Schranz.