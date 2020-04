Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Nach Ostern dürfen Geschäfte wieder öffnen. Die Geschäftsleute atmen auf. Sicherheit wird aber an oberster Stelle stehen.

Geschäfte öffnen am 14. April

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Werner Trügler ist erleichtert, dass der Betrieb wieder fortgesetzt werden kann. © KÖSTINGER

Man ist erleichtert bei „Trügler Raumausstattung“ in Althofen, am 14. April darf der Familienbetrieb wieder öffnen. In der geschlossenen Zeit wurden bestehende Aufträge abgearbeitet, zwei Mitarbeiterinnen nähen Masken. Seniorchef Werner Trügler: „Es gibt ja großen Bedarf“.

Auf 40 bis 50 Prozent des Arbeitsaufkommens ist man reduziert, neue Aufträge müssen folgen, die Firma bietet 28 Menschen Arbeit, vom Büro bis zum Handwerker. „Es ist nötig, dass die Kunden wieder ins Geschäft kommen können“, sagt Trügler, der auch auf der Plattform „Regional kaufen“ der Kleinen Zeitung zu finden ist.