Am 14. und am 15. April öffnet das St. Veiter Altstoffsammelzentrum. Der Vollbetrieb startet am 20. April. Alles passiert unter strengsten Sicherheits-Auflagen.

Das Altstoffsammelzentrum macht wieder auf © KK

In ganz Kärnten mussten auf Anordnung der Umweltabteilung des Landes die Altstoffsammelzentren aufgrund der Corona-Krise geschlossen bleiben. Nun sperrt die Stadt das St. Veiter Altstoffsammelzentrum tageweise auf - am 14. und 15. April. Der Vollbetrieb startet dann ab 20. April. Eines Entsorgung ist aber nur unter Einhaltung von strengsten Auflagen möglich. Das St. Veiter Altstoffsammelzentrum (ASZ) und das Kompostierwerk werden nach Ostern für den täglichen Bürgerverkehr schrittweise geöffnet. Am 14. April und 15. April passiert das von 8 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 16 Uhr.



Am 16. und 17. April bleiben das ASZ und das Kompostierwerk geschlossen, da bei der Zufahrt und am Betriebsareal unaufschiebbare, dringende Asphaltierungsarbeiten vorgenommen werden müssen. Der Normalbetrieb wird ab 20. April wieder aufgenommen.