Die Rettung brachte den Unfalllenker ins Klinikum Klagenfurt © FUCHS JUERGEN

Ein Klagenfurter (26) kam am Mittwoch gegen 18 Uhr mit seinem nicht zum Verkehr zugelassenen Pkw auf der Limberger Straße in Glantschach (Bezirk St. Veit) in einer Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein Brückengeländer und schleuderte in der Folge gegen eine Straßenböschung.