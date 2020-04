Facebook

Astrid und Alfred Pfandl liefern zur Jause Gebet und Weihwasser gleich dazu © KK/PRIVAT

Ihnen fehlt noch etwas für die Osterjause? Die Fleischerei Alfred Pfandl in der Villacher Straße in St. Veit bietet auch Zustellung oder kontaktfreie Abholung an. Das Fleisch bezieht Pfandl ausschließlich von bäuerlichen Betrieben aus Kärnten. Angeboten werden Fleisch- und Wurstwaren aus eigener Produktion. Auch Biohühner und Fische aus der Region können bestellt werden. Osterjausenbestellungen werden gerne entgegengenommen – und zu jeder gibt es „Weihwasser to go“, ein niedergeschriebenes Gebet zur Segnung der Speisen sowie die passenden Fürbitten. Die Zustellung ist übrigens kostenlos. Und man hat vor, dieses zusätzliche Service auch nach der Corona-Krise weiterzuführen.