Regional kaufen Imkereiprodukte der Familie Bierbaumer aus Brugga

Die Familie Bierbaumer besitzt einen Imkereimeisterbetrieb © KK/Archiv

Der Imkermeisterbetrieb der Familie Bierbaumer befindet sich in Brugga in der Gemeinde Mölbling. Die Leidenschaft zur Imkerei ist bei Anna und Willibald Bierbaumer aus dem Hobby Imkern heraus entstanden. Seit 2004 sind sie am St. Veiter Bauernmarkt vertreten und im Jahr 2008 haben sie beide die Meisterausbildung in der Bienenwirtschaft absolviert.