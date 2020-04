Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Die Produkte der Familie Ruditz aus der Gemeinde Brückl können normalerweise in der hofeigenen Buschenschenke genossen werden. Nun gibt es einen Ab-Hof-Verkauf und einen Zustelldienst.

Fritz Ruditz mit hausgemachten Produkten für die Osterjause © Simone Dragy

Am Bauernhof der Familie Ruditz in Ochsendorf, Gemeinde Brückl, wird das Fleisch, das normalerweise in der hofeigenen Buschenschenke vermarktet wird, nach alt hergebrachter bäuerlicher Art produziert. Das Fleisch wird über mehrere Wochen eingesurt, dann kühl geräuchert und mehrere Wochen getrocknet.