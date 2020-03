Kleine Zeitung +

Sechs positive Corona-Tests am Samstag Statistisch: St. Veit ist Bezirk mit zweitmeisten Erkrankungen in Kärnten

Allein am Samstag sechs positive Tests in St. Veit. Zahl der Erkrankten auf 25 gestiegen. Je 100.000 Einwohner gibt es nur in Völkermarkt mehr Infizierte.