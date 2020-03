Coronavirus„Nur gemeinsam sind wir stark“: Polizei St. Veit dankt Bevölkerung mit Video

Zehn Beamte drehten Video als Dank, dafür dass sich die Menschen so konsequent an die Vorgaben der Bundesregierung halten.

Der St. Veiter Bahnhof war ein "Drehort" in dem Video © Polizei St. Veit (Screenshot)

"Wir bleiben für euch draußen, bleibt ihr daheim." Unter diesem Motto haben Beamte der Polizeiinspektion (PI) St. Veit/Glan ein Video gedreht. Einerseits als Dank an die Bevölkerung, dass sie sich so konsequent an die Vorgaben der Bundesregierung halte, sagt Bruno Kelz, Beamter an der PI St. Veit. „Unser Video ist aber auch gedacht, als Motivation für die Menschen durchzuhalten.“ Ideengeber, Drehbuchautor und Kameramann war Gruppeninspektor Harald Ache.