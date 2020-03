Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Das aktuelle Stadtjournal flattert dieser Tage in die St. Veiter Haushalte © Screenshot/Stadtjournal

In tausenden St. Veiter Haushalten flattert dieser Tage das Stadtjournal ins Haus - wie mehrmals im Jahr. Diesmal sorgt das Journal, das von der Gemeinde erstellt wird, aber vielfach für Kopfschütteln. Grund ist die mangelnde Aktualität in Zeiten der Corona-Pandemie. So sind im Journal etwa noch Oster-Veranstaltungen, die im Zeitraum zwischen 1. und 9. April stattfinden sollten, angekündigt. Bekanntlich sind aber vorerst bis Ostermontag alle Veranstaltungen mit mehr als fünf Personen von der Bundesregierung abgesagt.