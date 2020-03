Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Am Mittwoch wurden die ersten beiden Fälle bekannt, mit Sonntag hält man im Bezirk bei sechs Erkrankungen. Zwei Infizierte im Bezirk Feldkirchen.

Drei positive Tests gibt es bislang im Bezirk St. Veit © APA/Hans Punz

Am Mittwoch wurden die ersten Corona-Fälle im Bezirk St. Veit bekannt. Es handelte sich um zwei Frauen. Eine der Erkrankten wurde 1988 geboren. Eine weitere erkrankte St. Veiterin, geboren 2001, befindet sich in Quarantäne bei ihrem Lebensgefährten in der Steiermark, der ebenfalls erkrankt ist.