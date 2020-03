Facebook

Bauernmarkt findet wie gewohnt statt © Michaela Auer

Der Markt ist von den Konsequenzen rund um die Corona-Krise nicht betroffen: Aufgrund eines Kommunikationsfehlers wurde fälschlich berichtet, dass der Bauernmarkt in St. Veit in dieser Woche nicht stattfindet. Der Markt am St. Veiter Hauptplatz geht aber wie gewohnt am Mittwoch und Samstag, in der Zeit von 8 bis 12 Uhr, über die Bühne.

"Unsere Marktfahrer können weiterhin Mittwoch und Samstag ein exquisites, buntes, schmackhaftes und gesundes Sortiment an Lebensmitteln anbieten. Nicht am Markt werden derzeit Non-Food Aussteller sowie Aussteller von Dekorationsartikeln sein", so Andreas Reisenbauer, Pressesprecher der Stadtgemeinde St. Veit.​