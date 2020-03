In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer offen zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Auch Tennishallen und Stadtbücherei gesperrt. "Zum Schutz der Bevölkerung", so Gemeindechef Mock.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vorübergehende Schließung des St. Veiter Hallenbades © Köstinger

Die Stadtgemeinde St. Veit hat heute in einer Sitzung die weitere

Vorgangsweise im Umgang mit der Coronavirus-Situation abgestimmt. Folgende Maßnahmen wurden beschlossen: Alle St. Veiter Sportstätten bleiben ab sofort geschlossen – dazu zählen: St. Veiter Hallenbad, es gibt keinen Spiel- und Trainingsbetrieb in den Fußballstadien ("Jacques-Lemans-Arena" & Stadion am Rennbahngelände), die "3-Fach-Turnhalle" und der Vereinstreff, die St. Veiter Tennishallen (Kölnhof und jene beim Hallenbad).