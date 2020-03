Zum Schutz der Bewohner, die die Häuser nicht verlassen dürfen, gilt eine Besuchersperre in den Bezirksaltenheimen in St. Veit und St. Salvator.

Ab Freitag ist das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder St. Veit für Besucher gesperrt. Ein generelles Besuchsverbot gilt jetzt auch in den Bezirksaltenheimen des Sozialhilfeverbandes in St. Veit und St. Salvator. "Für die Tagesstätte und für die Kurzzeitpflege wird ebenfalls niemand aufgenommen. Auch die Bewohner dürfen die Häuser nicht verlassen", so Geschäftsstellenleiterin Martina Springer.