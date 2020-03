Facebook

Julia Wastian trägt im Video ihren Matura-Pullover © KK

19.14 Uhr

Die Zahl der Infizierten in Kärnten steigt, am Mittwoch wurde bekannt, dass zwei junge Frauen im Bezirk St. Veit erkrankt sind. Wichtig sei daher, sich an die von der Bundesregierung vorgegebenen Maßnahmen zu halten. Eine davon ist die Verschiebung der Zentralmatura: "Meine Freunde und ich finden es nicht so schlimm, dass die Matura verschoben wird. Jetzt ist es wichtig auf andere und nicht auf sich selbst zu achten", so Julia Wastian, bekannt durch "The Voice Kids". Sie und ihre Freunde maturieren im BG/BRG St. Veit. "Man muss jetzt auch flexibel sein.Natürlich ist es eine Umstellung, da man ja auch lange Jahre darauf hinarbeitet, aber eine Verschiebung heißt ja nicht, dass sie abgeschafft wird", so Wastian.