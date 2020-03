Facebook

SC St. Veit und SV Hirter Kraig trainieren derzeit weiter © Gert Köstinger

Donnerstag: 6 Uhr

Bei den Fußballvereinen SC St. Veit und SV Hirter Kraig geht der Trainingsbetrieb vorerst weiter. Das erste Heimspiel der St. Veiter am Freitag, dem 20. März, gegen Guttaring, soll stattfinden. "Wir halten uns an die Richtlinien, die Besucheranzahl von 500 Personen wird nicht überschritten. Wir hoffen, dass es dabei bleibt und appelliere, dass alle auf die Hygiene achten", so SC St. Veit-Obmann Bernhard Kassin. Sollten Schulen geschlossen werden, wird auch das Nachwuchstraining eingestellt.