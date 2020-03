In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Das Therapiezentrum ist ab sofort geschlossen © KK/Stadt St. Veit

12.17 Uhr

Das Therapiezentrum in St. Veit, dass in den vergangenen Tagen im Notbetrieb geführt wurde, ist ab Freitag komplett geschlossen. „Das ist aufgrund der Corona-Krise notwendig“, so Andreas Reisenbauer, Pressesprecher der Stadt St. Veit.

11.34 Uhr

Thomas Happerger von CHP-Werbetechnik in St. Veit hatte in Zeiten der Corona-Krise eine gute Idee. Er designte spezielle T-Shirts, die ein Statement setzen sollen. Diese sind ab Freitag 12 Uhr kostenlos in seinem Betrieb im Industriepark abzuholen oder können per Wunsch auch nach Hause geschickt werden. Die Aktion ist kostenlos, wer möchte kann etwas an die St. Anna Kinderkrebshilfe spenden, mittlerweile sind so schon über 1700 Euro für den guten Zweck gesammelt worden.