Auch heuer wurden wieder Blumen in Friesach gestohlen © KK/Stadt

13.16 Uhr

Jahr für Jahr werden einige der frisch gesetzten Pflanzen in der Burgenstadt Friesach entwendet. So auch jetzt wieder, nur dieses Mal nimmt es die Stadt mit Humor: "Normalerweise ärgern wir uns über dich, immerhin verursacht das unnötige Kosten und zusätzliche Arbeit. In diesem Jahr und speziell jetzt, wünschen wir dir aber viel Freude mit den Blumen. Mögest du dich an den Farben erfreuen und mögen sie dir den Hausarrest erleichtern. Vielleicht überlegst du es dir und lässt in Zukunft unsere Pflanzen dort, wo wir sie gerne hätten. Dann haben nämlich alle etwas davon. Schau auf dich und bleib gesund!"