Poller am Unteren Platz fährt bis auf Weiteres nicht mehr hoch © Simone Dragy

12.40 Uhr

Um die Erreichbarkeit der beiden Apotheken in der St. Veiter Innenstadt zu gewährleisten, wird der automatische Poller am Unteren Platz bis auf weiteres nicht aktiviert. „Ziel der Maßnahme ist es, die derzeitige große Nachfrage auf alle drei St. Veiter Apotheken gut zu verteilen und so eine rasche Versorgung für alle Bürger zu gewährleisten“, argumentiert Bürgermeister Gerhard Mock die Vorgangsweise.